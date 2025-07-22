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Законопроект №12414 «против НАБУ»: начались протесты, Харьков участвует

Общество 22:55   22.07.2025
Оксана Горун
Законопроект №12414 «против НАБУ»: начались протесты, Харьков участвует Фото: Владимир Чистилин/Facebook

Люди проводят массовые стихийные акции протеста в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Группа харьковчан с плакатами также вышла на улицу, чтобы высказаться против законопроекта №12414.

Несколько жителей Харькова вышли под стены мэрии с плакатами: «Сегодня Верховная Рада проголосовала за уничтожение антикоррупционной системы», «Я против закона №12414». Фото опубликовал координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

«В Харькове, как и других городах, вышли на акцию протеста. Не забываем, что наступление на демократию в Украине уже длится давно, но сегодня власти перешагнули красные линии», — написал он.

В отличие от тыловых городов страны и столицы, в прифронтовом Харькове протест немноголюдный. Позицию относительно законопроекта озвучили в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Харьков против законопроекта №12414, или в шаге от авторитаризма. Друзья, мы видим все ваши запросы и звонки по поводу проведения акций типа тех, которые сегодня проходят в Киеве, Львове, Днепре. Спасибо всем, кто не поддерживает демонтаж НАБУ и САП. Еще немного теплится надежда (уже почти нет), что президент не подпишет законопроект об уничтожении антикоррупционной вертикали. Помним, что наш главный враг в 25 км от Харькова (это и есть причина сегодняшней сдержанности), но мы не дадим разрушить демократическую Украину», — написали в Telegram организации.

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Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 22:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди проводят массовые стихийные акции протеста в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Группа харьковчан с плакатами также вышла на улицу ".