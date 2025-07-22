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Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: розпочалися протести, Харків долучився

Політика 22:55   22.07.2025
Оксана Горун
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: розпочалися протести, Харків долучився Фото: Володимир Чистилін/фейсбук

Люди вийшли на масові стихійні акції протесту в Києві, Львові та Івано-Франківську. Група харків’ян із плакатами також вийшла на вулицю, щоб висловитись проти законопроєкту №12414.

Декілька мешканців Харкова вийшли під стіни мерії з плакатами: “Сьогодні Верховна Рада проголосувала за знищення антикорупційної системи”, “Я проти закону №12414”. Фото опублікував координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

“У Харкові, як і в інших містах, вийшли на акцію протесту. Не забуваємо, що наступ на демократію в Україні вже триває давно, але сьогодні влада переступила червоні лінії”, – написав він.

На відміну від тилових міст країни та столиці, у прифронтовому Харкові протест небагатолюдний. Позицію щодо законопроєкту озвучили в ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Харків проти законопроєкту №12414, або за крок до авторитаризму. Друзі, ми бачимо усі ваші запити та дзвінки щодо проведення акцій на кшталт тих, що сьогодні відбуваються у Києві, Львові, Дніпрі. Дякуємо усім, хто не підтримує демонтаж НАБУ і САП. Ще трохи жевріє надія (уже майже ні), що президент не підпише законопроєкт про знищення антикорупційної вертикалі. Пам’ятаймо, що наш головний ворог за 25 км від Харкова (це і є причина сьогоднішньої стриманості), але ми не дамо зруйнувати демократичну Україну“, – написали в телеграмі організації.

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Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу в другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 22:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди вийшли на масові стихійні акції протесту в Києві, Львові та Івано-Франківську. Група харків’ян із плакатами також вийшла на вулицю ".