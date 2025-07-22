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У НАБУ заявили, що їхню і САП незалежність хочуть знищити: Рада ухвалила закон

Політика 13:47   22.07.2025
Олена Нагорна
У НАБУ заявили, що їхню і САП незалежність хочуть знищити: Рада ухвалила закон Фото: НАБУ/фейсбук

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у цей документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Попри дискусію в Раді законопроєкт підтримали 263 депутати, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Фото: Олексій Гончаренко/телеграм

За твердженням НАБУ, законопроєкт передбачає, що:

– генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
– має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
– може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
– сам вирішує спори про підслідність;
– самостійно підписує підозри топпосадовцям;
– керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

“Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні”, – наголошують в НАБУ.

Нардеп Олексій Гончаренко раніше підтвердив, що проєкт закону “про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану”, внесли до порядку денного Ради.

Документ: Олексій Гончаренко/телеграм

Голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна (фракція «Слуга народу») закликала депутатів не голосувати за законопроєкт.

Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП. У законопроєкт №12414 (іде на друге читання) щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора”, – підкреслила Радіна.

Як повідомлялося 21 липня, Офіс генпрокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова – керівника підрозділу НАБУ у Дніпрі, який координує діяльність Бюро у прифронтових областях України. Чиновнику готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресорці. Того ж дня СБУ та Офіс генпрокурора провели не менше 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. Причинами у переважній більшості випадків називають участь окремих осіб у ДТП, однак деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки із країною-агресоркою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 13:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні.".