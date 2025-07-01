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На ексдепутата Харківської облради НАБУ завело справу: що він не задекларував

Політика 17:22   01.07.2025
Олена Нагорна
На ексдепутата Харківської облради НАБУ завело справу: що він не задекларував Фото: НАБУ/фейсбук

НАБУ та САП повідомили колишньому депутату Харківської обласної ради VIII скликання про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічних декларацій за 2021–2023 роки.

За даними слідства, протягом трьох років депутат подавав декларації із суттєвими розбіжностями з достовірними даними.

Зокрема, він не задекларував автомобіль Mercedes-Benz GLS 450, а також інформацію про наявність корпоративних прав — як у нього (від двох до семи компаній у різні роки), так і у його дружини (одна компанія щороку), отриманих обома доходів, грошових активів, фінансових зобов’язань і видатків.

Дії колишнього депутата кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 17:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАБУ та САП повідомили колишньому депутату Харківської облради VIII скликання про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічних декларацій за 2021–2023 роки.".