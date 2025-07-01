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На экс-депутата Харьковского облсовета завели дело: что он не задекларировал

Политика 17:22   01.07.2025
Елена Нагорная
На экс-депутата Харьковского облсовета завели дело: что он не задекларировал Фото: НАБУ/Facebook

НАБУ и САП сообщили бывшему депутату Харьковского областного совета VIII созыва о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодные декларации за 2021-2023 годы.

По данным следствия, в течение трех лет депутат подавал декларации с существенными расхождениями с достоверными данными.

В частности, он не задекларировал автомобиль Mercedes-Benz GLS 450, а также информацию о наличии корпоративных прав — как у него (от двух до семи компаний в разные годы), так и у его жены (одна компания ежегодно), полученных обоими доходов, денежных активах, финансовых обязательствах и расходах.

Действия бывшего депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 17:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП сообщили бывшему депутату Харьковского областного совета VIII созыва о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодные декларации за 2021-2023 годы.".