Организатора схемы хищений на трансформаторах «Харьковоблэнерго» разоблачили

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго».

Перед этим этого мужчину задержали детективы при попытке удрать из Украины.

В 2021 году этот человек взял под личный контроль закупки энергетического оборудования в АО «Харьковоблэнерго» и пытался распространить свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Руководитель АО «Харьковоблэнерго», которого уже подозревают по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.

Так участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили сделку и сообщили о подозрении 7 лицам.