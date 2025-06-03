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Организатора схемы хищений на трансформаторах «Харьковоблэнерго» разоблачили

Происшествия 19:19   03.06.2025
Оксана Якушко
Организатора схемы хищений на трансформаторах «Харьковоблэнерго» разоблачили Фото: АО «Харьковоблэнерго»

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго».

Перед этим этого мужчину задержали детективы при попытке удрать из Украины.

В 2021 году этот человек взял под личный контроль закупки энергетического оборудования в АО «Харьковоблэнерго» и пытался распространить свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Руководитель АО «Харьковоблэнерго», которого уже подозревают по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.

Так участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили сделку и сообщили о подозрении 7 лицам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 19:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго».".