Организатора схемы хищений на трансформаторах «Харьковоблэнерго» разоблачили
НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго».
Перед этим этого мужчину задержали детективы при попытке удрать из Украины.
В 2021 году этот человек взял под личный контроль закупки энергетического оборудования в АО «Харьковоблэнерго» и пытался распространить свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.
Руководитель АО «Харьковоблэнерго», которого уже подозревают по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.
Так участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.
В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили сделку и сообщили о подозрении 7 лицам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", закупка, НАБУ, оборудование, растрата, Харьков, хищения;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 19:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго».".