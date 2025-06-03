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Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей

Общество 07:55   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей

Об опасных погодных условиях, которые будут сегодня, 3 июня, в Харькове и области, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики передают, что во второй половине дня в Харькове начнется гроза. Также непогода накроет и западную часть области.

«В западной половине области гроза, местами град, шквал 15 — 20 м/с.», – пишут в Региональном центре.

Такая погода будет сохраняться до конца суток, отметили синоптики. Уровень опасности в регионе – первый, желтый.

Читайте также: Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 07:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных условиях, которые будут сегодня, 3 июня, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.".