Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Об опасных погодных условиях, которые будут сегодня, 3 июня, в Харькове и области, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Синоптики передают, что во второй половине дня в Харькове начнется гроза. Также непогода накроет и западную часть области.
«В западной половине области гроза, местами град, шквал 15 — 20 м/с.», – пишут в Региональном центре.
Такая погода будет сохраняться до конца суток, отметили синоптики. Уровень опасности в регионе – первый, желтый.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: грозы, опасность, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных условиях, которые будут сегодня, 3 июня, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.".