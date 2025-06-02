Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​достигнет 25 — 30 °.

В Харькове ночью не прогнозируют осадков, но днем ​​ожидают небольшой кратковременный дождь🌧.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 28 – 30°.