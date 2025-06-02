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Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области

Погода 19:57   02.06.2025
Оксана Якушко
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь и гроза.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​достигнет 25 — 30 °.

В Харькове ночью не прогнозируют осадков, но днем ​​ожидают небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 19:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".