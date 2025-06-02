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Два района Харькова останутся без света на выходных: адреса

Общество 16:49   02.06.2025
Виктория Яковенко
Два района Харькова останутся без света на выходных: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

В воскресенье, 8 июня, с 9:00 до 16:00 обесточат часть жителей Холодногорского и Шевченковского районов, предупредили в АО «Харьковоблэнерго».

Как объяснили энергетики, отключения будут в связи с безотлагательными работами по устранению последствий повреждений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Список адресов, где не будет электричества:

🔸 Альбовский пер., д. 1-10;
🔸 Бориса Шрамко ул., д. 8-61;
🔸 Винницкий пер., д. 3-18;
🔸 Копыловский пер., д. 1-15;
🔸 Хрустальный пер., бд. 9-17;
🔸 Нежинская ул., д. 23-40;
🔸 Сириковская ул., д. 1-102;
🔸 Фастовский пер., д. 1-12;
🔸 Большая Панасовская ул., д. 108, 115;
🔸 Клочковская ул., д. 101 В, 148 А, 191-201;
🔸 Европейская ул., д. 4, 4 А, 6 А;
🔸 Культуры ул., д. 23;
🔸 Сухумская ул., д. 24;
🔸 Шекспира ул., д. 11-15;
🔸 Лопанская ул., д. 31, 35;
🔸 С. Кузнеца ул., д. 64-66;
🔸 Космическая ул., д. 11.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 8 июня, с 9:00 до 16:00 обесточат часть жителей Холодногорского и Шевченковского районов, предупредили в АО «Харьковоблэнерго».".