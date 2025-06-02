Два района Харькова останутся без света на выходных: адреса

В воскресенье, 8 июня, с 9:00 до 16:00 обесточат часть жителей Холодногорского и Шевченковского районов, предупредили в АО «Харьковоблэнерго».

Как объяснили энергетики, отключения будут в связи с безотлагательными работами по устранению последствий повреждений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Список адресов, где не будет электричества:

🔸 Альбовский пер., д. 1-10;

🔸 Бориса Шрамко ул., д. 8-61;

🔸 Винницкий пер., д. 3-18;

🔸 Копыловский пер., д. 1-15;

🔸 Хрустальный пер., бд. 9-17;

🔸 Нежинская ул., д. 23-40;

🔸 Сириковская ул., д. 1-102;

🔸 Фастовский пер., д. 1-12;

🔸 Большая Панасовская ул., д. 108, 115;

🔸 Клочковская ул., д. 101 В, 148 А, 191-201;

🔸 Европейская ул., д. 4, 4 А, 6 А;

🔸 Культуры ул., д. 23;

🔸 Сухумская ул., д. 24;

🔸 Шекспира ул., д. 11-15;

🔸 Лопанская ул., д. 31, 35;

🔸 С. Кузнеца ул., д. 64-66;

🔸 Космическая ул., д. 11.