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В НАБУ заявили, что их и САП независимость хотят уничтожить: ВР приняла закон

Политика 13:47   22.07.2025
Елена Нагорная
В НАБУ заявили, что их и САП независимость хотят уничтожить: ВР приняла закон Фото: НАБУ/Facebook

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Несмотря на дискуссию в Раде законопроект поддержали 263 депутата, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

По утверждению НАБУ, законопроект предусматривает, что:

— генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
— имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
— может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
— сам решает споры о подследственности;
— самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
— руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

«Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине», — отмечают в НАБУ.

Нардеп Алексей Гончаренко ранее подтвердил, что проект закона «о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения» внесли в повестку Рады.

Документ: Алексей Гончаренко/Telegram

Глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики ВРУ Анастасия Радина (фракция «Слуга народа») ранее призвала депутатов не голосовать за законопроект.

«Ожидаемо, вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект №12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли uенерального прокурора», — подчеркнула Радина.

Как сообщалось 21 июля, Офис генпрокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя подразделения НАБУ в Днепре, которое координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины. Чиновнику готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В тот же день СБУ и Офис генпрокурора провели не менее 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. Причинами в подавляющем большинстве случаев называют участие отдельных лиц в ДТП, однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении.".