Live

Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують

Політика 21:30   11.05.2026
Олена Нагорна
Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують Фото: pravda.com.ua

Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо легалізації організованою групою 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Єрмак був одним з учасників цієї групи, повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, йдеться про будівництво елітного житлового комплексу під Києвом. Гроші, одержані злочинним шляхом, вивели з-під контролю держави та легалізували.

Справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше джерела “Української правди” інформували, що НАБУ та САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі. 

Вранці 28 листопада в НАБУ підтвердили, що спільно з САП проводять обшуки в Єрмака. Деталі обіцяли розповісти згодом. У той же день президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади глави Офісу президента.

Читайте також: Що розповіла Мендель про Єрмака: головні цитати з сенсаційного інтерв’ю 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують
Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують
11.05.2026, 21:30
Синєгубов показав Ляшку підземний «Ковчег», який будують у Харкові (відео)
Синєгубов показав Ляшку підземний «Ковчег», який будують у Харкові (відео)
11.05.2026, 20:31
У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)
У дитячій лікарні в Харкові риють укриття та обіцяють масштабний ремонт (фото)
11.05.2026, 21:05
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
11.05.2026, 18:24
Вночі дощитиме, тепло: прогноз погоди по Харкову та області на 12 травня
Вночі дощитиме, тепло: прогноз погоди по Харкову та області на 12 травня
11.05.2026, 20:07
Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження
Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження
11.05.2026, 19:46

Новини за темою:

10.12.2025
Ніби ми обираємо нового Папу та чекаємо білого диму над Банковою – Шлінчак
03.12.2025
Справа не в тому, що заявила Мендель. А в тому, чому саме зараз – журналістка
03.12.2025
Цікаво спостерігати за віражем громадської думки про Мендель – Монова
03.12.2025
“Прийшла “епоха одкровень” в стилі Єрмак – чорт” – Сюмар
03.12.2025
Що розповіла Мендель про Єрмака: головні цитати з сенсаційного інтерв’ю 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 21:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо легалізації організованою групою 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.".