Єрмаку повідомили про підозру: у НАБУ та САП розповіли, що йому інкримінують

Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо легалізації організованою групою 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Єрмак був одним з учасників цієї групи, повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, йдеться про будівництво елітного житлового комплексу під Києвом. Гроші, одержані злочинним шляхом, вивели з-під контролю держави та легалізували.

Справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше джерела “Української правди” інформували, що НАБУ та САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі.

Вранці 28 листопада в НАБУ підтвердили, що спільно з САП проводять обшуки в Єрмака. Деталі обіцяли розповісти згодом. У той же день президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади глави Офісу президента.