Цікаво спостерігати за віражем громадської думки про Мендель – Монова
Фото: Олена Монова/фейсбук
Подивилася палку промову Юлії Мендель. Мені лінь аналізувати, коли вона казала правду: у своїй книзі “Усі ми президенти”, де співала оди “родовитому аристократу”, чи зараз, коли піднесла Єрмака до рівня якогось Демоґорґона, не менше. Але, як завжди, дуже цікаво спостерігати за віражами суспільної думки, від “та вона повністю йо…та” в стартовій точці шість років тому до “це ж треба, як людина сміливо валить правду межи очі!” Ми знаходимось тут. І це ще Єрмак з окопу рот не відкривав. Ви там пристібайтесь якось міцніше, чи шо, бо так може в рєжимє тряскі викинути у відкритий космос.
3 Грудня 2025 в 14:27