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Головні шкідники Харківщини з’явилися і активно розвиваються

Суспільство 22:08   05.06.2026
Оксана Якушко
Головні шкідники Харківщини з’явилися і активно розвиваються

Протягом останнього тижня у посівах сільськогосподарських культур спостерігають нічних метеликів і відкладання яєць підгризаючої совки, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.

Підгризаючі совки відкладають яйця переважно на рештках рослин, поверхні ґрунту і низькорослих бур’янах (березка польова). Гусениці мешкають у поверхневому шарі ґрунту і живляться, підгризаючи підземні частини рослини або стебла на рівні поверхні ґрунту.

У найближчі 7-14 днів очікують початок відродження та живлення гусениць.

При використанні інсектицидів важливо провести винищувальні заходи по гусеницях молодших віків. Економічний поріг шкідливості по підгризаючих совках у посівах цукрових буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних культур – 3-8 екз. на кв. м.

Сільгосптоваровиробникам рекомендують взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними, дотримуючись регламентів їх застосування та забезпечити збереження корисної ентомофауни і медоносних бджіл.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 22:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Отаннього тижня у посівах сільськогосподарських культур спостерігають нічних метеликів і відкладання яєць підгризаючої совки, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.".