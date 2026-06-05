Головні шкідники Харківщини з’явилися і активно розвиваються
Протягом останнього тижня у посівах сільськогосподарських культур спостерігають нічних метеликів і відкладання яєць підгризаючої совки, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.
Підгризаючі совки відкладають яйця переважно на рештках рослин, поверхні ґрунту і низькорослих бур’янах (березка польова). Гусениці мешкають у поверхневому шарі ґрунту і живляться, підгризаючи підземні частини рослини або стебла на рівні поверхні ґрунту.
У найближчі 7-14 днів очікують початок відродження та живлення гусениць.
При використанні інсектицидів важливо провести винищувальні заходи по гусеницях молодших віків. Економічний поріг шкідливості по підгризаючих совках у посівах цукрових буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних культур – 3-8 екз. на кв. м.
Сільгосптоваровиробникам рекомендують взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними, дотримуючись регламентів їх застосування та забезпечити збереження корисної ентомофауни і медоносних бджіл.
Читайте також: Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вредитель, гусеница;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Головні шкідники Харківщини з’явилися і активно розвиваються», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 22:08;