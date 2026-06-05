Головні шкідники Харківщини з’явилися і активно розвиваються

Протягом останнього тижня у посівах сільськогосподарських культур спостерігають нічних метеликів і відкладання яєць підгризаючої совки, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.

Підгризаючі совки відкладають яйця переважно на рештках рослин, поверхні ґрунту і низькорослих бур’янах (березка польова). Гусениці мешкають у поверхневому шарі ґрунту і живляться, підгризаючи підземні частини рослини або стебла на рівні поверхні ґрунту.

У найближчі 7-14 днів очікують початок відродження та живлення гусениць.

При використанні інсектицидів важливо провести винищувальні заходи по гусеницях молодших віків. Економічний поріг шкідливості по підгризаючих совках у посівах цукрових буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних культур – 3-8 екз. на кв. м.

Сільгосптоваровиробникам рекомендують взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур та вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними, дотримуючись регламентів їх застосування та забезпечити збереження корисної ентомофауни і медоносних бджіл.