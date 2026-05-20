Борються зі шкідниками: чи безпечні препарати розпорошують у Харкові (фото)

Як у Харкові комунальники борються зі шкідниками рослин, показали у пресслужбі міськради.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» обробляють кущі троянд та хвойні рослини на вулиці Полтавський Шлях. Для боротьби зі шкідниками та хворобами насаджень використовують препарати, безпечні для людей і тварин», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, раніше Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: з’явилися та розвиваються головні шкідники і хвороби сільськогосподарських культур. Детальніше.