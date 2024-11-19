Навіщо і сам не зміг пояснити. Копи спіймали чоловіка, який ламав домофони
Як виявилось, шкідник – 30-річний харків’янин. Чоловік ходив по приватному сектору в Індустріальному районі і псував домофони.
“17 листопада до поліції звернувся чоловік. Він повідомив про невідомого, який ходить з собакою та псує домофони на приватних домоволодіннях по бульвару Івана Каркача. Також така інформація була виявлена поліцейськими під час проведення моніторингу соціальних мереж“, – написали в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили особу шкідника та готуються притягнути його до адміністративної відповідальності. А ось навіщо відривав від домофонів кнопки – чоловік так і не зміг пояснити, додали копи.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вредитель, копы, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 10:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виявилось, шкідник – 30-річний харків’янин. Чоловік ходив по приватному сектору в Індустріальному районі і псував домофони.".