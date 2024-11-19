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Навіщо і сам не зміг пояснити. Копи спіймали чоловіка, який ламав домофони

Події 10:54   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Навіщо і сам не зміг пояснити. Копи спіймали чоловіка, який ламав домофони

Як виявилось, шкідник – 30-річний харків’янин. Чоловік ходив по приватному сектору в Індустріальному районі і псував домофони.

17 листопада до поліції звернувся чоловік. Він повідомив про невідомого, який ходить з собакою та псує домофони на приватних домоволодіннях по бульвару Івана Каркача. Також така інформація була виявлена поліцейськими під час проведення моніторингу соціальних мереж“, – написали в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили особу шкідника та готуються притягнути його до адміністративної відповідальності. А ось навіщо відривав від домофонів кнопки – чоловік так і не зміг пояснити, додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виявилось, шкідник – 30-річний харків’янин. Чоловік ходив по приватному сектору в Індустріальному районі і псував домофони.".