Навіщо і сам не зміг пояснити. Копи спіймали чоловіка, який ламав домофони

Як виявилось, шкідник – 30-річний харків’янин. Чоловік ходив по приватному сектору в Індустріальному районі і псував домофони.

“17 листопада до поліції звернувся чоловік. Він повідомив про невідомого, який ходить з собакою та псує домофони на приватних домоволодіннях по бульвару Івана Каркача. Також така інформація була виявлена поліцейськими під час проведення моніторингу соціальних мереж“, – написали в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили особу шкідника та готуються притягнути його до адміністративної відповідальності. А ось навіщо відривав від домофонів кнопки – чоловік так і не зміг пояснити, додали копи.