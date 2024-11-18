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Шкарпетки, пара гумових чобіт – харків’янин вчинив зухвалу крадіжку

Події 21:55   18.11.2024
Оксана Якушко
Шкарпетки, пара гумових чобіт – харків’янин вчинив зухвалу крадіжку

35-річний харків’янин вирвав сумку та вкрав товари у крамниці, повідомили у Нацполіції.

Харків’янин відвернув увагу чоловіка, схопив його сумку з особистими речами та втік. Потім він зайшов до магазину, взяв зі стелажів шкарпетки та пару гумових чобіт, взувся та пройшов з майном повз касову зону.

Викрадене майно направлене на експертизу для зʼясування суми наданих збитків.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 21:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний харків’янин вирвав сумку та вкрав товари у крамниці, повідомили у Нацполіції.".