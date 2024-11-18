Шкарпетки, пара гумових чобіт – харків’янин вчинив зухвалу крадіжку
35-річний харків’янин вирвав сумку та вкрав товари у крамниці, повідомили у Нацполіції.
Харків’янин відвернув увагу чоловіка, схопив його сумку з особистими речами та втік. Потім він зайшов до магазину, взяв зі стелажів шкарпетки та пару гумових чобіт, взувся та пройшов з майном повз касову зону.
Викрадене майно направлене на експертизу для зʼясування суми наданих збитків.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: кража, Нацполиция, носки, резиновые сапоги, сумка, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 21:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний харків’янин вирвав сумку та вкрав товари у крамниці, повідомили у Нацполіції.".