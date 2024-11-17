Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура

17 листопада близько 2:00 години внаслідок атаки БпЛА росіян у селищі Рогань пошкоджено житловий будинок, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 3:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова. Вибиті вікна у приватному домоволодінні. У цей час також зафіксовано два влучання по відкритій місцевості у селі Циркуни.

На щастя, внаслідок атак ворога по регіону постраждалих немає.