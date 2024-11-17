Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура
17 листопада близько 2:00 години внаслідок атаки БпЛА росіян у селищі Рогань пошкоджено житловий будинок, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Орієнтовно о 3:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова. Вибиті вікна у приватному домоволодінні. У цей час також зафіксовано два влучання по відкритій місцевості у селі Циркуни.
На щастя, внаслідок атак ворога по регіону постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, КАБ, Рогань, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 13:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 листопада близько 2:00 години внаслідок атаки БпЛА росіян у селищі Рогань пошкоджено житловий будинок, повідомила Харківська обласна прокуратура.".