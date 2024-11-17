Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура
17 ноября около 2:00 часов в результате атаки БпЛА россиян по поселку Рогань поврежден жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ориентировочно в 3:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая. Выбиты окна в частном домовладении. В настоящее время также зафиксировано два попадания по открытой местности в селе Циркуны.
К счастью, в результате атак врага по региону пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, КАБ, Рогань, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 13:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 2:00 часов в результате атаки БпЛА россиян по поселку Рогань поврежден жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".