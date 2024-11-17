Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура

17 ноября около 2:00 часов в результате атаки БпЛА россиян по поселку Рогань поврежден жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ориентировочно в 3:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая. Выбиты окна в частном домовладении. В настоящее время также зафиксировано два попадания по открытой местности в селе Циркуны.

К счастью, в результате атак врага по региону пострадавших нет.