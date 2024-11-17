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Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура

Происшествия 13:37   17.11.2024
Оксана Якушко
Последствия удара БпЛА по Рогани под Харьковом показала прокуратура

17 ноября около 2:00 часов в результате атаки БпЛА россиян по поселку Рогань поврежден жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ориентировочно в 3:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая. Выбиты окна в частном домовладении. В настоящее время также зафиксировано два попадания по открытой местности в селе Циркуны.

К счастью, в результате атак врага по региону пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 2:00 часов в результате атаки БпЛА россиян по поселку Рогань поврежден жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".