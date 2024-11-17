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КАБами и «шахедами» ночью россияне атаковали Харьковщину

Происшествия 09:19   17.11.2024
Оксана Якушко
КАБами и «шахедами» ночью россияне атаковали Харьковщину Фото: Vitaly V. Kuzmin

Россияне нанесли удары КАБами по Харьковскому району около 3 часов ночи, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ 17 ноября 03:10 россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по открытой местности у сел Одноробовка и Ковали.

▪️ 17 ноября 03:00 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела КАБами повреждены окна и крыша частного дома.

▪️ 17 ноября 02:00 Харьковский р-н, Роганская ТГ, с. Рогань. В результате попадания БпЛА «Шахед» повреждены 5 домов и 1 автомобиль.

▪️ 22:35 россияне нанесли авиаудара КАБом по открытой местности у села Уды Золочевской громады.

▪️ 15:35 российская авиация КАБами нанесла четыре удара по Золочевской громаде. Авиабомбы упали по окрестностям сел Константиновка, Стогнии, Одноробовка и Тимофеевка.

▪️ 12:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Осиново. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали две женщины 62, 66 лет и 75-летний мужчина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 09:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удары КАБами по Харьковскому району около 3 часов ночи, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".