Два КАБа запустили в направлении Харькова днем — прокуратура

Около 15 часов дня в некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Спикер Харьковской областной прокуратуры сообщил о «прилетах» в пригороде, а также привел подробности о БПЛА «Молния».

«Врагом были запущены два авиационных боеприпаса в направлении города Харьков, но предварительно они попали в пригороде, были слышны взрывы в самом городе Харькове. Сейчас информация о местах попаданий устанавливается», — проинформировал в эфире нацмарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Чубенко также проинформировал об основных изменениях в оперативной обстановке в Харькове за минувшую неделю. Он акцентировал внимание на новом виде БПЛА, который россияне стали применять против гражданских.

«На этой неделе враг впервые использовал БПЛА под названием «Молния-1». Он был использован два дня подряд, четыре удара всего по Харькову уже были нанесены. Это небольшой, сравнительно с тем же «шахедом» БПЛА. У него размах крыльев 1,2 метра, длина 1,4 метра. Он где-то в два — три раза меньше «шахеда» по размерам. Весит около 10 килограммов и это, можно сказать, большой FPV-дрон самолетного типа, который может преодолевать до 40 километров. Имеет на своем вооружении взрывчатку где-то от трех до семи килограммов – в зависимости от того, какую массу установят. Например, по сравнению с тем же «шахедом», который имеет 50 килограммов, где-то в десять раз менее мощный. Но все равно удары наносят вред гражданскому населению и ранят гражданских людей, поскольку происходит разлет осколков этого БПЛА, разлет осколков после детонации. И, в принципе, каких-либо военных целей выполнить этот БПЛА не может. И фактически его использование является терроризированием местного населения. И все нанесенные удары были нанесены по гражданским домам или же по спальным районам, что, опять же, свидетельствует о цели терроризирования жителей Харькова», — заявил Чубенко.