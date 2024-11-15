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Первые минуты после удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13.11 (видео)

Репортаж 14:22   15.11.2024
Виктория Яковенко
Первые минуты после удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13.11 (видео) скриншот

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13 ноября.

«Враг постоянно цинично атакует гражданскую инфраструктуру Харькова беспилотниками. 13 ноября один из дронов попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали гражданские. Мы сразу прибыли на место происшествия, где оказывали медицинскую помощь и эвакуировали людей», — говорится в сообщении.

Патрульные призывают жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА атаковал Харьков. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что «прилетел» БпЛА «Молния-1». Две женщины в возрасте 84 и 53 лет получили острую реакцию на стресс. 74-летние мужчина и женщина получили ранения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара БпЛА «Молния-1».".