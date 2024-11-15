Первые минуты после удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13.11 (видео)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13 ноября.

«Враг постоянно цинично атакует гражданскую инфраструктуру Харькова беспилотниками. 13 ноября один из дронов попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали гражданские. Мы сразу прибыли на место происшествия, где оказывали медицинскую помощь и эвакуировали людей», — говорится в сообщении.

Патрульные призывают жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА атаковал Харьков. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что «прилетел» БпЛА «Молния-1». Две женщины в возрасте 84 и 53 лет получили острую реакцию на стресс. 74-летние мужчина и женщина получили ранения.