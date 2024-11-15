Первые минуты после удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13.11 (видео)
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара БпЛА «Молния-1» по дому на Салтовке 13 ноября.
«Враг постоянно цинично атакует гражданскую инфраструктуру Харькова беспилотниками. 13 ноября один из дронов попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали гражданские. Мы сразу прибыли на место происшествия, где оказывали медицинскую помощь и эвакуировали людей», — говорится в сообщении.
Патрульные призывают жителей не пренебрегать сигналами тревоги.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА атаковал Харьков. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что «прилетел» БпЛА «Молния-1». Две женщины в возрасте 84 и 53 лет получили острую реакцию на стресс. 74-летние мужчина и женщина получили ранения.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: Молния-1, патрульні, патрульные, полиция, салтовка, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара БпЛА «Молния-1».".