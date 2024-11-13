Харьков второй день атакуют БпЛА «Молния-1»: последствия (фото, видео)
Армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Молния-1». Два попадания – в Салтовском районе. В результате одного из «прилетов» пострадали четыре человека.
Дополнено в 16:13. В доме в Салтовском районе, куда попал БпЛА «Молния-1», выбиты более 35 окон. Также повреждены по меньшей мере 10 автомобилей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Две женщины в возрасте 84 и 53 лет получили острую реакцию на стресс. 74-летние мужчина и женщина получили ранения.
Дополнено в 15:55. В Харьковской областной прокуратуре показали также фото последствий удара вражеского БпЛА, предварительно «Молния-1», по парковке вблизи ТЦ в Салтовском районе.
15:43. «В 12:30 россияне нанесли удар новым для Харькова типа БпЛА «Молния-1». Удар по Салтовскому району. Попадание в четвертый этаж семиэтажного дома. В результате взрыва получили ранения четыре человека. Два человека – супруги 74 лет — у них осколочное ранение от обломков стекла. Еще две женщины – с острой реакции на стресс. В результате взрыва также были повреждены фасад дома и несколько автомобилей. За час до этого попадания было в Салтовском районе на открытой местности возле одного из крупных ТЦ. Там повреждены только более 10 автомобилей», — сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Последствия попаданий также показали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА атаковал Харьков. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе, известно о четырех пострадавших. До этого, еще один вражеский дрон ударил около 11:35 также по Салтовскому району. Сообщалось, что «прилетело» вблизи одного из торговых центров.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Молния-1». Два попадания – в Салтовском районе. В результате одного из «прилетов» пострадали четыре человека.".