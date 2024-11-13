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Взрывы в Харькове: «прилетело» по Салтовскому району (дополняется)

Происшествия 11:53   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Харькове: «прилетело» по Салтовскому району (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Взрывы в Харькове прозвучали около 11:35.

Дополнено в 11:53. Городской голова добавил, что рядом с местом «прилета» повреждена контактная сеть троллейбусов.

«Возле места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин», – добавил мэр.

Дополнено в 11:47. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

«Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно – пострадавших нет», – написал начальник ХОВА.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, вражеский БПЛА ударил по Салтовскому району.

«Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы», – написал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прозвучали около 11:35.".