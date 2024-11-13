Взрывы в Харькове: «прилетело» по Салтовскому району (дополняется)
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Взрывы в Харькове прозвучали около 11:35.
Дополнено в 11:53. Городской голова добавил, что рядом с местом «прилета» повреждена контактная сеть троллейбусов.
«Возле места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин», – добавил мэр.
Дополнено в 11:47. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.
«Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно – пострадавших нет», – написал начальник ХОВА.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, вражеский БПЛА ударил по Салтовскому району.
«Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы», – написал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прозвучали около 11:35.".