Взрывы в Харькове: «прилетело» по Салтовскому району (дополняется)

Взрывы в Харькове прозвучали около 11:35.

Дополнено в 11:53. Городской голова добавил, что рядом с местом «прилета» повреждена контактная сеть троллейбусов.

«Возле места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин», – добавил мэр.

Дополнено в 11:47. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

«Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно – пострадавших нет», – написал начальник ХОВА.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, вражеский БПЛА ударил по Салтовскому району.

«Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы», – написал Терехов.