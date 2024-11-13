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Вибухи в Харкові: “прилетіло” по Салтівському району (доповнюється)

Події 11:53   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Харкові: “прилетіло” по Салтівському району (доповнюється) Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вибухи в Харкові пролунали близько 11.35.

Доповнено об 11:53. Міський голова додав, що поряд із місцем “прильоту” пошкоджена контактна мережа тролейбусів.

“Біля місця прильоту поряд із ТЦ пошкоджено понад двадцять припаркованих машин”, – додав мер.

Доповнено об 11:47. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо обійшлося без постраждалих.

Пошкоджено декілька автомобілів на парковці. Попередньо – постраждалих немає“, – написав начальник ХОВА.

Як повідомив мер Ігор Терехов, ворожий БПЛА вдарив по Салтівському району.

“Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби”, – написав Терехов.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 13.11: поранені у Харкові, смертельна пожежа 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 11.35.".