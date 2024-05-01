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У Харкові «приліт» в Київському районі, також три КАБи впали в області – ХОВА

Події 11:20   01.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові «приліт» в Київському районі, також три КАБи впали в області – ХОВА

Вранці 1 травня росіяни вдарили по Київському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється», – додав голова ХОВА.

Крім цього, о 10:30 було три ворожих удари КАБами між селами Липці та Веселе. Попередньо, без травмованих.

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Пізніше мер уточнив, що внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків. Також о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 травня росіяни вдарили по Київському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".