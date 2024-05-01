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В Харькове «прилет» в Киевском районе, также три КАБа упали в области — ХОВА

Происшествия 11:20   01.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове «прилет» в Киевском районе, также три КАБа упали в области — ХОВА Фото: Олег Синегубов

Утром 1 мая россияне ударили по Киевскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших. Информация обновляется», — добавил глава ХОВА.

Кроме этого, в 10:30 было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое. Предварительно, без травмированных.

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Позже мэр уточнил, что в результате удара повреждены 10 частных домов. Также в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 мая россияне ударили по Киевскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".