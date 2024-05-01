Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
Около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв.
«В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Враг наносит удары», — подтвердил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуках КАБов вражеской авиацией.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, КАБ, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв".