Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами

Около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв.

«В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Враг наносит удары», — подтвердил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуках КАБов вражеской авиацией.