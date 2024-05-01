Вибух пролунав у Харкові, попереджали про атаку КАБами

Близько 10:22 у Харкові пролунав вибух.

“У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Ворог завдає ударів”, – підтвердив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуки КАБів ворожою авіацією.