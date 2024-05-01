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Вибух пролунав у Харкові, попереджали про атаку КАБами

Події 10:26   01.05.2024
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові, попереджали про атаку КАБами

Близько 10:22 у Харкові пролунав вибух.

“У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Ворог завдає ударів”, – підтвердив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуки КАБів ворожою авіацією.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:22 у Харкові пролунав вибух".