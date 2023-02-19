У ДСНС розповіли, як гасили пожежу в Куп’янську внаслідок артобстрілу (фото)

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася в Харківській області за добу з 18 по 19 лютого.

Близько 8:00 18 лютого у місті Куп’янськ виникла пожежа внаслідок артобстрілу приватного житлового сектору, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“На території одного з приватних маєтків горів гараж і два легкові автомобілі. Площа горіння склала 60 квадратних метрів. О 09:30 пожежа була ліквідована силами рятувальників 44-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганська. Постраждалих немає”, – розповіли у ДСНС.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Двічі рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Куп’янську пошкоджень зазнала адмінбудівля, а в селищі Дворічне – будівля “швидкої”. Постраждалих також немає.

Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.