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У ДСНС розповіли, як гасили пожежу в Куп’янську внаслідок артобстрілу (фото)

Події 07:51   19.02.2023
Олена Нагорна
У ДСНС розповіли, як гасили пожежу в Куп’янську внаслідок артобстрілу (фото)

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася в Харківській області за добу з 18 по 19 лютого.

Близько 8:00 18 лютого у місті Куп’янськ виникла пожежа внаслідок артобстрілу приватного житлового сектору, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“На території одного з приватних маєтків горів гараж і два легкові автомобілі. Площа горіння склала 60 квадратних метрів. О 09:30 пожежа була ліквідована силами рятувальників 44-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганська. Постраждалих немає”, – розповіли у ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Двічі рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Куп’янську пошкоджень зазнала адмінбудівля, а в селищі Дворічне – будівля “швидкої”. Постраждалих також немає.

Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 07:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася в Харківській області за добу з 18 по 19 лютого.".