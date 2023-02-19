В ГСЧС рассказали, как тушили пожар в Купянске вследствие артобстрела (фото)
Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 18 по 19 февраля.
Около 8:00 18 февраля в городе Купянск возник пожар в результате артобстрела частного жилого сектора, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«На территории одного из частных имений горел гараж и два легковых автомобиля. Площадь горения составила 60 квадратных метров. В 09:30 пожар был ликвидирован силами спасателей 44-й ГПСЧ и их коллег из Луганска. Пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Дважды спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Купянске повреждения получило админздание, а в поселке Двуречное — здание «скорой». Пострадавших также нет.
Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 07:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 18 по 19 февраля.".