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В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина, двое ранены — ХОВА

Происшествия 15:30   18.02.2023
Оксана Горун
В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина, двое ранены — ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня под обстрелами — Чугуевский и Купянский районы Харьковской области.

«В пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений. После 14:00 был обстрелян и г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Также, по его информации, Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля гражданских. В Двуречной  — значительные повреждения получило здание «скорой».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня под обстрелами — Чугуевский и Купянский районы Харьковской области".