В Харьковской области из-за обстрелов погиб мужчина, двое ранены — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня под обстрелами — Чугуевский и Купянский районы Харьковской области.

«В пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений. После 14:00 был обстрелян и г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Также, по его информации, Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля гражданских. В Двуречной — значительные повреждения получило здание «скорой».