По частному дому в Харьковской области россияне били из танка

Полиция Харьковской области проинформировала о последствиях обстрелов региона за сутки.

«Утром 17 февраля в результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района был разрушен частный дом, погиб 68-летний владелец дома. Оккупанты обстреляли гражданский объект из танка», — сообщили подробности произошедшей вчера трагедии полицейские.

Они также опубликовали фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки.

«За сутки оккупанты обстреляли более десятка населенных пунктов на Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском направлениях. Из-за обстрела села Первомайское получил ранения местный житель. Армейцы рф нанесли авиаудар по городу Волчанск. Повреждения получили два жилых дома, медицинское учреждение, гараж, автомобили», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.