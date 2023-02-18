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По частному дому в Харьковской области россияне били из танка

Происшествия 11:21   18.02.2023
Оксана Горун
По частному дому в Харьковской области россияне били из танка Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полиция Харьковской области проинформировала о последствиях обстрелов региона за сутки.

«Утром 17 февраля в результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района был разрушен частный дом, погиб 68-летний владелец дома. Оккупанты обстреляли гражданский объект из танка», — сообщили подробности произошедшей вчера трагедии полицейские.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 февраля 2023 4

Они также опубликовали фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 февраля 2023 3

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    • «За сутки оккупанты обстреляли более десятка населенных пунктов на Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском направлениях. Из-за обстрела села Первомайское получил ранения местный житель. Армейцы рф нанесли авиаудар по городу Волчанск. Повреждения получили два жилых дома, медицинское учреждение, гараж, автомобили», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

    Последствия обстрелов Харьковской области 17 февраля 2023 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области проинформировала о последствиях обстрелов региона за сутки".