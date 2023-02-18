По частному дому в Харьковской области россияне били из танка
Полиция Харьковской области проинформировала о последствиях обстрелов региона за сутки.
«Утром 17 февраля в результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района был разрушен частный дом, погиб 68-летний владелец дома. Оккупанты обстреляли гражданский объект из танка», — сообщили подробности произошедшей вчера трагедии полицейские.
Они также опубликовали фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки.
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«За сутки оккупанты обстреляли более десятка населенных пунктов на Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском направлениях. Из-за обстрела села Первомайское получил ранения местный житель. Армейцы рф нанесли авиаудар по городу Волчанск. Повреждения получили два жилых дома, медицинское учреждение, гараж, автомобили», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области проинформировала о последствиях обстрелов региона за сутки".