По приватному будинку на Харківщині росіяни били з танка
Поліція поінформувала про наслідки обстрілів на Харківщині за добу.
“Вранці 17 лютого внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району був зруйнований приватний будинок, загинув 68-річний власник помешкання”, — повідомили поліцейські подробиці трагедії, що сталася вчора.
Вони також опублікували фото наслідків обстрілів Харківщини за добу.
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“За добу окупанти обстріляли більше десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському напрямках”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція поінформувала про наслідки обстрілів на Харківщині за добу".