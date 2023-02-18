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По приватному будинку на Харківщині росіяни били з танка

Події 11:21   18.02.2023
Оксана Горун
По приватному будинку на Харківщині росіяни били з танка

Поліція поінформувала про наслідки обстрілів на Харківщині за добу.

“Вранці 17 лютого внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району був зруйнований приватний будинок, загинув 68-річний власник помешкання”, — повідомили поліцейські подробиці трагедії, що сталася вчора.

Наслідки обстрілів Харківської області 17 лютого 2023 4

Вони також опублікували фото наслідків обстрілів Харківщини за добу.

Наслідки обстрілів Харківської області 17 лютого 2023 3

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    • “За добу окупанти обстріляли більше десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському напрямках”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

    Наслідки обстрілів Харківської області 17 лютого 2023 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція поінформувала про наслідки обстрілів на Харківщині за добу".