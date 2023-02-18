По приватному будинку на Харківщині росіяни били з танка

Поліція поінформувала про наслідки обстрілів на Харківщині за добу.

“Вранці 17 лютого внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району був зруйнований приватний будинок, загинув 68-річний власник помешкання”, — повідомили поліцейські подробиці трагедії, що сталася вчора.

Вони також опублікували фото наслідків обстрілів Харківщини за добу.

“За добу окупанти обстріляли більше десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському напрямках”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.