Зранку військові РФ зруйнували будинок у Дворічній – загинув чоловік (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10:20 17 лютого був зруйнований приватний будинок, а його 68-річний мешканець – загинув.

Внаслідок вибуху було зруйновано дах та стіну будинку, а мешканець отримав травми, несумісні з життям, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тіло направили на судово-медичну експертизу та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Раніше поліція повідомила, що 16 лютого в Харківській області внаслідок обстрілів армії РФ одна людина загинула та постраждали вісім.