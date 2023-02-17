Зранку військові РФ зруйнували будинок у Дворічній – загинув чоловік (фото)
Внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10:20 17 лютого був зруйнований приватний будинок, а його 68-річний мешканець – загинув.
Внаслідок вибуху було зруйновано дах та стіну будинку, а мешканець отримав травми, несумісні з життям, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
Тіло направили на судово-медичну експертизу та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
Раніше поліція повідомила, що 16 лютого в Харківській області внаслідок обстрілів армії РФ одна людина загинула та постраждали вісім.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 16:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10:20 17 лютого був зруйнований приватний будинок, а його 68-річний мешканець – загинув.".