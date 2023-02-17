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Зранку військові РФ зруйнували будинок у Дворічній – загинув чоловік (фото)

Харків 16:39   17.02.2023
Олена Нагорна
Зранку військові РФ зруйнували будинок у Дворічній – загинув чоловік (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10:20 17 лютого був зруйнований приватний будинок, а його 68-річний мешканець – загинув.

Внаслідок вибуху було зруйновано дах та стіну будинку, а мешканець отримав травми, несумісні з життям, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тіло направили на судово-медичну експертизу та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Раніше поліція повідомила, що 16 лютого в Харківській області внаслідок обстрілів армії РФ одна людина загинула та постраждали вісім.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 16:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10:20 17 лютого був зруйнований приватний будинок, а його 68-річний мешканець – загинув.".