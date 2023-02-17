На Харківщині через обстріли є загиблий та постраждалі – поліція

Поліція заявила про вісім постраждалих і одного загиблого внаслідок терактів РФ на території Харківської області.

“16 лютого противник атакував території громад Чугуївського та Харківського районів.

Вранці та вдень ворог здійснив кілька обстрілів Вовчанська. За попередньою інформацією, близько 10:30 окупанти нанесли ракетні удари по місту із застосуванням авіації. Від нападу противника постраждала ремонтна бригада, яка здійснювала роботи по відновленню ліній зв’язку. Поранення отримали 6 чоловіків віком від 30 до 65 років. Вдень через повторний обстріл Вовчанська загинув 45-річний місцевий житель, який отримав не сумісні із життям поранення“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області .

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено виробничі корпуси одного з підприємств, 10 приватних будинків, господарські будівлі та електромережі.

Ще одна поранена – у Великому Бурлуку. 44-річну жінку після обстрілу доправили до лікарні.

Також поліція проіфнормувала про ракетні удари по Харкову та Куп’янську ввечері 16 лютого та вночі 17 лютого. У Харкові ракети С-300 влучили по об’єкту інфраструктури. У Куп’янську пошкодження отримали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, лінії електромереж, паркани будинків.