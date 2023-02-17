На Харьковщине из-за обстрелов есть погибший и пострадавшие — полиция
Полиция заявила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате терактов РФ на территории Харьковской области.
«16 февраля противник атаковал территории громад Чугуевского и Харьковского районов. Утром и днем враг совершил несколько обстрелов Волчанска. По предварительной информации, около 10:30 оккупанты нанесли ракетные удары по городу с применением авиации. От нападения противника пострадала ремонтная бригада, осуществлявшая работы по восстановлению линий связи. Ранения получили 6 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет. Днем из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель, получивший не совместимые с жизнью ранения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате этих обстрелов повреждены производственные корпуса одного из предприятий, 10 частных домов, хозпостройки и электросети.
Еще одна раненая — в Великом Бурлуке. 44-летнюю женщину после обстрелов доставили в больницу.
Также полиция проифнормировала о ракетных ударах по Харькову и Купянску вечером 16 февраля и ночью 17 февраля. В Харькове ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры. В Купянске повреждения получили частные дома, хозпостройки, гаражи, линии электросетей, заборы домов.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция заявила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате терактов РФ на территории Харьковской области".