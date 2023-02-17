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На Харьковщине из-за обстрелов есть погибший и пострадавшие — полиция

Происшествия 11:56   17.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов есть погибший и пострадавшие — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция заявила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате терактов РФ на территории Харьковской области.

«16 февраля противник атаковал территории громад Чугуевского и Харьковского районов. Утром и днем враг совершил несколько обстрелов Волчанска. По предварительной информации, около 10:30 оккупанты нанесли ракетные удары по городу с применением авиации. От нападения противника пострадала ремонтная бригада, осуществлявшая работы по восстановлению линий связи. Ранения получили 6 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет. Днем из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель, получивший не совместимые с жизнью ранения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 16-17 февраля 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате этих обстрелов повреждены производственные корпуса одного из предприятий, 10 частных домов, хозпостройки и электросети.

Последствия обстрелов Харьковщины 16-17 февраля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

Еще одна раненая — в Великом Бурлуке. 44-летнюю женщину после обстрелов доставили в больницу.

Последствия обстрелов Харьковщины 16-17 февраля 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также полиция проифнормировала о ракетных ударах по Харькову и Купянску вечером 16 февраля и ночью 17 февраля.  В Харькове ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры. В Купянске повреждения получили частные дома, хозпостройки, гаражи, линии электросетей, заборы домов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция заявила о восьми пострадавших и одном погибшем в результате терактов РФ на территории Харьковской области".