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Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску — прокуратура

Происшествия 11:23   17.02.2023
Оксана Горун
Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что российские ракеты повредили частные дома в городе.

«По данным следствия, ночью 17 февраля, около 00:30, военнослужащие из рф нанесли ракетный удар по городу Купянск, в результате чего повреждены частные домовладения. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Купянску 17 февраля 2023 7

По факту обстрелов прокуроры завели уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Последствия ракетного удара по Купянску 17 февраля 2023 5

Ранее прокуратура показала фото с мест «прилетов» по Харькову. По городу ударило околи пять ракет С-300 после 23:00 16 февраля.

Последствия ракетного удара по Купянску 17 февраля 2023 6

Последствия ракетного удара по Купянску 17 февраля 2023 3

Последствия ракетного удара по Купянску 17 февраля 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что российские ракеты повредили частные дома в городе".