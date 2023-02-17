Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что российские ракеты повредили частные дома в городе.

«По данным следствия, ночью 17 февраля, около 00:30, военнослужащие из рф нанесли ракетный удар по городу Купянск, в результате чего повреждены частные домовладения. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту обстрелов прокуроры завели уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Ранее прокуратура показала фото с мест «прилетов» по Харькову. По городу ударило околи пять ракет С-300 после 23:00 16 февраля.