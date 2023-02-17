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Прокуратура показала фото с мест «прилетов» по Харькову (фото)

Происшествия 09:28   17.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала фото с мест «прилетов» по Харькову (фото)

По информации следствия, по Харькову очередной раз били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

«16 февраля около 23:00 российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Основянского района г. Харькова. Повреждены производственные помещения предприятия и транспортные средства. Также есть повреждение железнодорожного пути», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023 5
Также часть сбитой вражеской ракеты обнаружили в Киевском районе Харькова.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023 7

«По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ», — отметили прокуроры.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023 4

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по городу пятью ракетами. По информации Генштаба, враг бил по Харькову переделанными ракетами из ЗРК С-300.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023 3

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 16 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом была критическая инфраструктура города.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023 2

Утром Синегубов уточнил, что пострадали цехи одного из предприятий.

Последствия прилетов по Харькову 16 февраля 2023

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации следствия, по Харькову очередной раз били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ".