Прокуратура показала фото с мест «прилетов» по Харькову (фото)

По информации следствия, по Харькову очередной раз били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

«16 февраля около 23:00 российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Основянского района г. Харькова. Повреждены производственные помещения предприятия и транспортные средства. Также есть повреждение железнодорожного пути», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.



Также часть сбитой вражеской ракеты обнаружили в Киевском районе Харькова.

«По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ», — отметили прокуроры.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по городу пятью ракетами. По информации Генштаба, враг бил по Харькову переделанными ракетами из ЗРК С-300.

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 16 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом была критическая инфраструктура города.

Утром Синегубов уточнил, что пострадали цехи одного из предприятий.