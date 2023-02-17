Пострадали цехи одного из предприятий — Синегубов о ракетном ударе по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ночного ракетного удара и обстрелов области за сутки.

«После 23:00 оккупанты ударили по Харькову предварительно ракетами ЗРК С-300. Зафиксированы прилеты в Основянском и Киевском районах города. Обошлось без пострадавших. От взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий», — сообщил Синегубов в telegram.

Также, по его информации от обстрелов пострадали не менее 12 населенных пунктов. В частности, Волчанск, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Гряниковка и другие.

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«В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Произошли пожары. В пгт Великий Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, госпитализирована в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.