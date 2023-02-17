Постраждали цехи одного з підприємств – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного ракетного удару та обстрілів області за добу.

“Після 23:00 окупанти вдарили по Харкову попередньо ракети ЗРК С-300. Зафіксовані “прильоти” в Основ’янському та Київському районах міста. Обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Також, за його інформацією, від обстрілів постраждали не менше 12 населених пунктів. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та інші.

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“У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі. У смт Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості“, – повідомив Синєгубов.