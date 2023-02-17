Генштаб підтвердив удар 5 ракетами по Харкову та атаку на два села в області
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 лютого поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України й Харківської області зокрема.
За інформацією Генштабу, ворог зробив чергову спробу атакувати – у районах населених пунктів Гряниківка та Синьківка на Харківщині. Також армія РФ завдала ракетного удару по Харкову.
“Минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ОКР С-300, – по Харкову”, – зазначили в Генштабі.
За наявною на цей час інформацією, удари припали по Основ’янському району Харкова. Ворог цілив у об’єкти інфраструктури.
Також під ударами були й населені пункти області.
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“Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині“, — поінформував Генштаб ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 лютого поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України й Харківської області зокрема".