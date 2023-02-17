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Генштаб підтвердив удар 5 ракетами по Харкову та атаку на два села в області

Події 07:13   17.02.2023
Оксана Горун
Генштаб підтвердив удар 5 ракетами по Харкову та атаку на два села в області

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 лютого поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України й Харківської області зокрема.

За інформацією Генштабу, ворог зробив чергову спробу атакувати – у районах населених пунктів Гряниківка та Синьківка на Харківщині. Також армія РФ завдала ракетного удару по Харкову.

“Минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ОКР С-300, – по Харкову”, – зазначили в Генштабі.

За наявною на цей час інформацією, удари припали по Основ’янському району Харкова. Ворог цілив у об’єкти інфраструктури.

Також під ударами були й населені пункти області.

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    • Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині“, — поінформував Генштаб ЗСУ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 07:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 лютого поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України й Харківської області зокрема".