Генштаб подтвердил удар 5 ракетами по Харькову и атаку на два села в области

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 февраля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины и Харьковской области в частности.

По информации Генштаба, враг предпринял очередную попытку атаковать — в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка на Харьковщине. Также армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову.

«За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ОКР С-300, — по Харькову», — отметили в Генштабе.

По имеющейся на данный момент информации, удары пришлись по Основянскому району Харькова. Враг целился в объекты инфраструктуры.

Также под ударами были и населенные пункты в области.

«За прошедшие сутки вражеских обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.