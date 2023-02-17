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Генштаб подтвердил удар 5 ракетами по Харькову и атаку на два села в области

Происшествия 07:13   17.02.2023
Оксана Горун
Генштаб подтвердил удар 5 ракетами по Харькову и атаку на два села в области Фото: карта DeepState

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 февраля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины и Харьковской области в частности.

По информации Генштаба, враг предпринял очередную попытку атаковать — в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка на Харьковщине. Также армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову.

«За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ОКР С-300, — по Харькову», — отметили в Генштабе.

По имеющейся на данный момент информации, удары пришлись по Основянскому району Харькова. Враг целился в объекты инфраструктуры.

Также под ударами были и населенные пункты в области.

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    • «За прошедшие сутки вражеских обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 февраля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины и Харьковской области в частности".