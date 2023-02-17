Генштаб подтвердил удар 5 ракетами по Харькову и атаку на два села в области
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 февраля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины и Харьковской области в частности.
По информации Генштаба, враг предпринял очередную попытку атаковать — в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка на Харьковщине. Также армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову.
«За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ОКР С-300, — по Харькову», — отметили в Генштабе.
По имеющейся на данный момент информации, удары пришлись по Основянскому району Харькова. Враг целился в объекты инфраструктуры.
Также под ударами были и населенные пункты в области.
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«За прошедшие сутки вражеских обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 февраля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины и Харьковской области в частности".