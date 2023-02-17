Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову
Российские захватчики около 23-х часов 16 февраля обстреливали объекты инфраструктуры в Харькове, предварительно ракетами С-300.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает в Telegram.
«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил он.
По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, под ракетным ударом оказался Основянский район Харькова.
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:52, после чего наблюдатели в Telegram-каналах сообщили о запусках с территории Белгородской области РФ по меньшей мере семи ракет. В Харькове было слышно четыре взрыва.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 00:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики около 23-х часов 16 февраля обстреливали объекты инфраструктуры в Харькове, предварительно ракетами С-300.".