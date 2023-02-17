Live
  • Пятница 17.02.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🔴

Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову

Происшествия 00:09   17.02.2023
Елена Нагорная
Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову

Российские захватчики около 23-х часов 16 февраля обстреливали объекты инфраструктуры в Харькове, предварительно ракетами С-300.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает в Telegram.

«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил он.

По данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, под ракетным ударом оказался Основянский район Харькова.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:52, после чего наблюдатели в Telegram-каналах сообщили о запусках с территории Белгородской области РФ по меньшей мере семи ракет. В Харькове было слышно четыре взрыва.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

00:09
Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову
23:07
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях
21:39
Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов
20:56
Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным
20:35
Более тысячи человек эвакуированы с Купянского направления — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 00:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики около 23-х часов 16 февраля обстреливали объекты инфраструктуры в Харькове, предварительно ракетами С-300.".