Під прицілом об’єкти інфраструктури, – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Російські загарбники близько 23-ї години 16 лютого обстрілювали об’єкти інфраструктури в Харкові, попередньо ракетами С-300.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

“Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – додав він.

За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, під ракетним ударом опинився Основ’янський район Харкова.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:52, після чого спостерігачі в Telegram-каналах повідомили про запуски з території Бєлгородської області РФ щонайменше семи ракет. У Харкові було чутно чотири вибухи.