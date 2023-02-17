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Під прицілом об’єкти інфраструктури, – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Події 00:09   17.02.2023
Олена Нагорна
Під прицілом об’єкти інфраструктури, – Синєгубов про ракетний удар по Харкову

Російські загарбники близько 23-ї години 16 лютого обстрілювали об’єкти інфраструктури в Харкові, попередньо ракетами С-300.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

“Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – додав він.

За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, під ракетним ударом опинився Основ’янський район Харкова.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:52, після чого спостерігачі в Telegram-каналах повідомили про запуски з території Бєлгородської області РФ щонайменше семи ракет. У Харкові було чутно чотири вибухи.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 00:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники близько 23-ї години 16 лютого обстрілювали об’єкти інфраструктури в Харкові, попередньо ракетами С-300.".