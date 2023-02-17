Під прицілом об’єкти інфраструктури, – Синєгубов про ракетний удар по Харкову
Російські загарбники близько 23-ї години 16 лютого обстрілювали об’єкти інфраструктури в Харкові, попередньо ракетами С-300.
Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.
“Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – додав він.
За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, під ракетним ударом опинився Основ’янський район Харкова.
Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:52, після чого спостерігачі в Telegram-каналах повідомили про запуски з території Бєлгородської області РФ щонайменше семи ракет. У Харкові було чутно чотири вибухи.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 00:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники близько 23-ї години 16 лютого обстрілювали об’єкти інфраструктури в Харкові, попередньо ракетами С-300.".