У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає залишатися в укриттях

Російські військові близько 23-ї години 16 лютого почали завдавати ракетних ударів по Харківській області.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:52, після чого спостерігачі в Telegram-каналах повідомили про запуски з території Бєлгородської області РФ щонайменше семи ракет. У Харкові було чутно чотири вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари та закликає залишатися в укриттях.

Про це ж пише й начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.