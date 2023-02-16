У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає залишатися в укриттях
Російські військові близько 23-ї години 16 лютого почали завдавати ракетних ударів по Харківській області.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 22:52, після чого спостерігачі в Telegram-каналах повідомили про запуски з території Бєлгородської області РФ щонайменше семи ракет. У Харкові було чутно чотири вибухи.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує ворожі удари та закликає залишатися в укриттях.
Про це ж пише й начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові близько 23-ї години 16 лютого почали завдавати ракетних ударів по Харківській області.".