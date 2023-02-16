В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Российские военные около 23-х часов 16 февраля начали наносить ракетные удары по Харьковской области.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:52, после чего наблюдатели в Telegram-каналах сообщили о запусках с территории Белгородской области РФ по меньшей мере семи ракет. В Харькове было слышно четыре взрыва.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает оставаться в укрытиях.
Об этом же пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные около 23-х часов 16 февраля начали наносить ракетные удары по Харьковской области.".