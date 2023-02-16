Live
  • Пятница 17.02.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🔴

В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях

Происшествия 23:07   16.02.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Российские военные около 23-х часов 16 февраля начали наносить ракетные удары по Харьковской области.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:52, после чего наблюдатели в Telegram-каналах сообщили о запусках с территории Белгородской области РФ по меньшей мере семи ракет. В Харькове было слышно четыре взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает оставаться в укрытиях.

Об этом же пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

00:09
Под прицелом объекты инфраструктуры, — Синегубов о ракетном ударе по Харькову
23:07
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях
21:39
Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов
20:56
Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным
20:35
Более тысячи человек эвакуированы с Купянского направления — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 23:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные около 23-х часов 16 февраля начали наносить ракетные удары по Харьковской области.".