В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает оставаться в укрытиях

Российские военные около 23-х часов 16 февраля начали наносить ракетные удары по Харьковской области.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:52, после чего наблюдатели в Telegram-каналах сообщили о запусках с территории Белгородской области РФ по меньшей мере семи ракет. В Харькове было слышно четыре взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает вражеские удары и призывает оставаться в укрытиях.

Об этом же пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.