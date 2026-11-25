25 листопада близько 11:10 у Харкові пролунав вибух. Як виявилось, по місту вдарила ракета.

Незабаром мер Ігор Терехов уточнив, що “приліт” зафіксували у Слобідському районі Харкова. По місту вдарила “бандероль”.

Інформації про руйнування та постраждалих немає. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, що до цього моніторингові ТГ-канали писали про “бандероль” у бік Чугуєва. Після чого ракета залетіла до Слобідського району Харкова. Слідом у місті пролунав вибух. Даних щодо нових загроз для Харкова станом на 11:20 немає.