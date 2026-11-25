25 ноября около 11:10 в Харькове прозвучал взрыв. Как оказалось, по городу ударила ракета.

Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил, что «прилет» зафиксировали в Слободском районе Харькова. По городу ударила «Бандероль».

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Новость будет дополняться.

Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы писали о «Бандероли» в сторону Чугуева. После чего ракета залетела в Слободской район Харькова. Следом в городе раздался взрыв. Данных о новых угрозах для Харькова по состоянию на 11:20 нет.