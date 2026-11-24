Пытки в ВСУ и «прилеты» в Харькове — итоги 24 ноября
Из Молдовы экстрадировали украинского офицера, которого подозревают в пытках сослуживцев во время строительства фортификаций, в частности, на Харьковщине. Харьков пережил коммунальный коллапс, снегопад и падение антидроновой сетки. «Объектив» напоминает главные события 24 ноября.
Из Молдовы экстрадировали украинского военного
Его подозревают в пытках сослуживцев во время строительства фортификаций, в частности, на Харьковщине. Подробности сообщила пресс-служба ГБР. Фигурант дела — старший лейтенант, командовавший взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области. Следователи задокументировали три эпизода пыток им военнослужащих, произошедших в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Речь идет об избиениях, в том числе ногами. Также ГБР заявило о данном подозреваемым приказе привязать избитого военного к деревянному кресту. Это имело место вблизи Авдеевки. Были и угрозы в адрес потерпевших. Когда в событиях начали разбираться правоохранители, старший лейтенант переплыл Днестр и обратился за статусом беженца в Молдове. Это ему не помогло. Сотрудники ГБР объявили фигуранта в международный розыск и передали коллегам материалы для экстрадиции. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога. В перспективе может сесть на 10 лет.
Реактивные «шахеды» атаковали два района Харькова
В Немышлянском попадание было по открытой территории. В Слободском — повреждено здание, которое не эксплуатируется, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Обошлось без пострадавших.
Новые «молнии» появились на вооружении врага
Об этом предупредил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Модификации пока выявили в беспилотниках разведывательного, а не ударного типа. Их оборудовали MESH-модемом, качественной камерой и бензиновым двигателем. Это обеспечивает разведчику большую дальность, продолжительность полета и, вероятно, более высокую скорость, пояснил «Флеш».
Потоп в Харькове остановил движение трамваев
Коммунальный коллапс произошел в Харькове сегодня днем. Из-за прорыва водопровода подтопило трамвайные пути. Не ходили трамваи по улице Шевченко — между Тюринкой и Журавлевкой. К вечеру движение восстановили.
Первый сильный снег завалил часть антидроновой сетки на Харьковском шоссе
Видео накануне вечером опубликовали местные телеграм-каналы. В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что сетку от поселка Жуковского до Пятихаток устанавливали военные. Работы оплачивала областная администрация. Пресс-служба ХОВА ситуацию не комментировала. В Службе восстановления и развития инфраструктуры тем временем отчитались, что на трассах области обрывов или провисаний антидроновых сеток не фиксировали. Отметим, что подобные инциденты из-за осадков и обледенения неоднократно происходили в прошлом году.
Выставка рептилий в Харькове
Бананоеды, вараны и хамелеоны: в Харькове возобновили работу выставки рептилий. В экопарке отметили: террариум, где жили эти животные, уничтожили еще в начале полномасштабной войны. С тех пор рептилий не выставляли в экспозиции. Сейчас выставку открыли на Сумской, 70. Там представлено более тридцати видов животных.
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