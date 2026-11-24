Из Молдовы экстрадировали украинского офицера, которого подозревают в пытках сослуживцев во время строительства фортификаций, в частности, на Харьковщине. Харьков пережил коммунальный коллапс, снегопад и падение антидроновой сетки. «Объектив» напоминает главные события 24 ноября.

Его подозревают в пытках сослуживцев во время строительства фортификаций, в частности, на Харьковщине. Подробности сообщила пресс-служба ГБР. Фигурант дела — старший лейтенант, командовавший взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области. Следователи задокументировали три эпизода пыток им военнослужащих, произошедших в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Речь идет об избиениях, в том числе ногами. Также ГБР заявило о данном подозреваемым приказе привязать избитого военного к деревянному кресту. Это имело место вблизи Авдеевки. Были и угрозы в адрес потерпевших. Когда в событиях начали разбираться правоохранители, старший лейтенант переплыл Днестр и обратился за статусом беженца в Молдове. Это ему не помогло. Сотрудники ГБР объявили фигуранта в международный розыск и передали коллегам материалы для экстрадиции. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога. В перспективе может сесть на 10 лет.

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В Немышлянском попадание было по открытой территории. В Слободском — повреждено здание, которое не эксплуатируется, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Обошлось без пострадавших.

Об этом предупредил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Модификации пока выявили в беспилотниках разведывательного, а не ударного типа. Их оборудовали MESH-модемом, качественной камерой и бензиновым двигателем. Это обеспечивает разведчику большую дальность, продолжительность полета и, вероятно, более высокую скорость, пояснил «Флеш».

Коммунальный коллапс произошел в Харькове сегодня днем. Из-за прорыва водопровода подтопило трамвайные пути. Не ходили трамваи по улице Шевченко — между Тюринкой и Журавлевкой. К вечеру движение восстановили.

Видео накануне вечером опубликовали местные телеграм-каналы. В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что сетку от поселка Жуковского до Пятихаток устанавливали военные. Работы оплачивала областная администрация. Пресс-служба ХОВА ситуацию не комментировала. В Службе восстановления и развития инфраструктуры тем временем отчитались, что на трассах области обрывов или провисаний антидроновых сеток не фиксировали. Отметим, что подобные инциденты из-за осадков и обледенения неоднократно происходили в прошлом году.

Бананоеды, вараны и хамелеоны: в Харькове возобновили работу выставки рептилий. В экопарке отметили: террариум, где жили эти животные, уничтожили еще в начале полномасштабной войны. С тех пор рептилий не выставляли в экспозиции. Сейчас выставку открыли на Сумской, 70. Там представлено более тридцати видов животных.

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