Об опасных метеорологических явлениях, которые будут днем 25 ноября на Харьковщине, предупредил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харькове и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.

Напомним, МГ «Объектив» также сообщала прогноз погода на 25 ноября. В Харьковской области в течение дня сохранится облачная погода. Прогнозируют небольшие осадки – снег, мокрый снег, дождь. На дорогах местами возможна гололедица. В Харькове в течение суток ожидают небольшие осадки снег, мокрый снег, дождь.